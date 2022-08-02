墨西哥发现45名非法移民 藏身卡车密室

（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥政府今天在一辆卡车内的一个隐藏隔间里发现45位移民，这种做法是人口贩子所使用最危险的贩运方式之一，这是最新一例。

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墨西哥国家移民局（National Migration Institute）表示，国家卫队（National Guard）干员在东部的韦拉克鲁斯州（Veracruz）听见一辆载运金属废料的卡车内传出人声，才发现里面有移民藏身。

墨西哥移民局指出，移民躲藏的不通风隔间，只能从一个大小仅够匍匐爬行的通道出入。

墨西哥移民局说，这批移民来自委内瑞拉、多明尼加、厄瓜多和古巴等国，目前全数遭到拘留，等待检查他们的法律身分。

上周同样在韦拉克鲁斯州，在一辆被司机遗弃的卡车里，也发现有近百位移民利用这个方式偷渡。

根据联合国（UN）辖下国际移民组织（IOM）的数据，自2014年以来，累计已有约6430位移民在前往美国的途中死亡或失踪，其中850人与车祸或危险的贩运方式有关。

今年6月在美国德州靠近墨西哥边界的圣安东尼奥（San Antonio），在一辆遭弃置的联结车内发现50多名移民的遗体，他们死于炙热高温。（实习编译：许珈瑜/核稿：张正芊）

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