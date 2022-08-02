禁止核子扩散条约大会 美英法吁俄国停止危险言行

（法新社纽约联合国总部1日电） 美国、英国和法国今天在联合国「禁止核子扩散条约」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）大会上呼吁俄罗斯停止「其危险的核言论和行为」。

广告 继续浏览后续

今年1月，联合国安全理事会（UN Security Council）5个常任理事国美国、中国、俄罗斯、英国和法国承诺防止核武进一步扩散。

美国、英国和法国今天透过联合声明重申承诺，说「核战是打不赢的，也绝对不能打」。

俄罗斯于2月24日挥军入侵乌克兰后不久，宣布核武部队进入高度警戒；美、英、法将矛头指向俄国，呼吁莫斯科当局遵守「禁止核子扩散条约」下的国际承诺。

这3国指出：「在俄罗斯无端非法侵略乌克兰的战争后，我们敦促俄国停止其不负责任且危险的核言论和行为。」

虽然许多演说的重点放在俄罗斯上，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也谴责北韩持续扩张其非法核子计画，也指控伊朗「依旧走在核升级的道路上」。

他说：「因此我们在关键时刻齐聚一堂。」

国际「禁止核子扩散条约」1970年生效，宗旨是要防止核武扩散。这场会议从2020年起因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情多次延期，今天总算在纽约联合国总部举行，会议将持续到8月26日。

© 2022 AFP