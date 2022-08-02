终于面对面相见 巴西连头婴VR协助下分割成功

（法新社里约热内卢1日电） 巴西一对头部连体双胞胎在虚拟实境（VR）技术协助下成功手术分割，医师今天形容是这类型最复杂手术。

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这对双胞胎男婴是亚瑟和柏纳多．利马（Arthur and Bernardo Lima），2018年出生于巴西北部罗赖马州（Roraima），他们颅部联胎，这是极罕见的症状。

协助手术的慈善组织Gemini Untwined形容这是「到目前为止最具挑战性、最复杂的分割手术」，因为这对双胞胎男婴有多条重要血管相连。

参与手术的巴西医院神经外科医师穆法雷（Gabriel Mufarrej）说：「这是我生涯遇过最困难、最复杂、最具挑战的手术。起初没人相信这能办到，救了他们两人是具历史意义的成就。」

医疗团队在VR技术协助下，筹备6月7日和9日最后阶段必须小心处理的手术。

外科医师们利用脑部扫描建立男婴共享头盖骨的数位图，在英国和巴西进行跨大西洋虚拟实境试验手术练习操作。

英国神经外科医师吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）形容筹备过程像是「太空时代会做的事」。

他告诉英国联合社（PA）：「感觉就是很神奇，在真正让孩子面临任何风险之前就先看到解剖结构并进行手术真的很棒。」

「在虚拟实境中动刀真的像是火星人做的事。」

医疗团队分享的照片和影片显示，这对男婴在手术成功后终于能并排躺着，小亚瑟还去碰兄弟的手。

医师们说，这对小兄弟还需要时间康复，或许往后需要进一步手术。

© 2022 AFP