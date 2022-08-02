耶鲁大学研究：国际制裁已对俄罗斯经济造成巨大伤害

（法新社华盛顿1日电） 根据耶鲁大学企管专家及经济学家的最新报告，自俄罗斯入侵乌克兰以来，国际制裁行动和跨国企业退出浪潮已对俄国经济造成严重伤害。

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法新社报导，根据7月下旬发布的报告，尽管莫斯科可藉着销售高价能源赚取数十亿美元，但多数未公开数据显示，自2月24日入侵乌国以来，俄罗斯许多国内经济活动皆已陷入停滞。

耶鲁大学管理学院（Yale School of Management）发布的报告称：「我们对俄罗斯的经济全面分析结果不仅强而有力且无可辩驳：国际制裁和商业撤出不仅发挥了效果，还在各个层面彻底削弱了俄罗斯经济。」

该份长达118页的报告指出，「俄罗斯国内生产活动已完全停滞，目前也没有能力取代流失的业务、产品和人才。」

上述报告由耶鲁大学领导学院（Yale Chief Executive Leadership Institute）院长宋能菲尔德（Jeffrey Sonnenfeld）和该院经济学家与企业管理专家共同编写。

由于莫斯科已停止或减少发布官方经济统计数据（包括关键贸易资料），宋能菲尔德的团队利用企业、银行、顾问公司、俄罗斯贸易伙伴和其他各方持有的资讯来勾勒俄国总体经济表现。 研究团队认为，即使俄国能透过天然气和石油出口赚取更多外汇，但仍难以抵销西方制裁的影响。

而且，研究团队相信，俄国仰赖欧洲购买其83%的出口能源，导致莫斯科面临更大的中期威胁。

他们指出，实际上，「俄罗斯对欧洲的依赖程度远高于欧洲对俄国的依赖程度。」

© 2022 AFP