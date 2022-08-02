肯塔基州洪灾累计37死 新一波暴雨阻碍救援

（法新社肯塔基州杰克逊1日电） 美国肯塔基州东部爆发洪灾，死亡人数今天攀升至37人，降雨阻碍救援行动，今晚又将迎来暴雨，恐酿成进一步损害。

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肯塔基州州长贝希尔（Andy Beshear）在推特发文表示：「今天从东肯塔基传来更多令人心碎的消息。我们可以证实死亡人数目前攀升至37人，还有更多人下落不明。」

他说：「让我们为这些家庭祈祷，一起支持我们亲爱的肯塔基同胞。」

贝希尔推估，随着搜救队挺进灾区并发现更多遗体，死亡人数将持续上升。

然而，搜救队的行动今天因为降雨受阻，肯塔基今晚预料又将迎来新一波暴雨。

美国国家气象局（National Weather Service）对肯塔基州东部多数地区发布洪灾预警，时间从今晚持续至明天早上。

美国国家气象局发布推文表示，这波暴雨可能引发洪灾，并伴随大雷雨。

阿帕拉契（Appalachia）山间部分地区的道路因洪水泛滥成河、桥梁被冲毁，房屋也被冲走，难以进入救援。

肯塔基州遭到洪水侵袭的地区，先前已因经济命脉煤矿业衰退而陷入贫困。

美国总统拜登宣布肯塔基州进入重大灾难状态，允诺联邦资金拨款协助地方后续工作。

近期包含肯塔基州东部洪灾在内的一系列极端气候事件，被科学家视为气候变迁的明确迹象。

© 2022 AFP