东协外长会议登场 裴洛西访台料成焦点

（法新社金边3日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）旋风访台引发北京当局强烈反弹，东南亚国家协会（ASEAN）外长会议今天登场，稳定台海局势预料成为此会重点。

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东协外长会议今天在柬埔寨首都金边举行，原本讨论重点是缅甸的流血危机，看来将转为裴洛西昨夜戏剧性访台行程。

中国外长王毅与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）将分别于明天和5日抵达金边，预料会议将聚焦两人交锋。

东协发言人、柬埔寨副外长康富（Kung Phoak）今天表示，此次会议将寻求平息局势。中国昨晚扬言，将展开「一系列针对性军事行动予以反制」。

康富告诉记者，东协外长将设法找到该区域可以提供协助之处，以稳定台湾局势不致引发冲突，也不会升高所涉各方的政治热度。

另一方面，东协去年针对缅甸议题达成「5点共识」，包括暴力必须立即停止、各方展现最大自制、展开建设性对话等。此次外长会议预料将感叹5点共识计画缺乏进展。

缅甸军方自去年2月发动政变夺取政权后，该国便陷入流血冲突。根据当地监督组织，至今已有超过2100人死于军事镇压。

拥有10个会员国的东协，分裂成一边为靠拢中国的国家，像是缅甸、柬埔寨和寮国，另一边则是较忌惮于中国日益增长的国际野心的国家。

© 2022 AFP