分析：裴洛西访台中国文攻武吓 凸显北京不安全感

（法新社北京3日电） 美国联邦众议院议长裴洛西访台，中国频以强硬措辞威胁恫吓。分析家指出，此举凸显北京对于华府对台立场转变的深切不安全感，同时也想藉此转移国内对经济问题的注意力。

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82岁的裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚搭乘美军C-40行政专机降落松山机场，成为25年来访台层级最高的美国政要。

但在裴洛西访台前几天，北京频频发表挑衅言论，中国外交部发言人赵立坚说，裴洛西如赴台将导致「严重后果」。同时，中国也展现其军事实力。

中国解放军周末在台湾对岸举行实弹演习，同时，环球时报前总编辑胡锡进在推文扬言，如果美军战机护送裴洛西访台，解放军驱离无效就可以「击落」。

然而，分析家告诉法新社，中国这一连串文攻武吓凸显北京当局的不安全感，中国的统治者觉得受到威胁，他们认为美国和西方盟国加强与台湾关系和鼓励台湾独立的动作越来越多。

与此同时，中国国家主席习近平急于在今年秋天的20大会议之前，向北京最大的经济和军事对手美国展示实力。习近平料将在这场重要的政治会议上，寻求史无前例的第3任期。

上周，习近平与美国总统拜登通电话时，曾警告美方在台湾问题上「玩火必自焚」。

伦敦大学亚非学院中国研究所（SOAS China Institute）所长曾锐生（Steve Tsang）指出，这些咄咄逼人言论的目的是为了在今年20大会议顺利蝉联之前，提高习近平的国内形象。

曾锐生告诉法新社：「身为强人领袖，他最不想要的就是示弱。」

鼓动民族主义情绪也有利于转移国内对于经济减缓以及政府防疫清零政策的不满。

香港中国政治评论员林和立（Willy Lam）告诉法新社：「对中国共产党而言，政权的合法性来自两大支柱：经济成长和民族主义。」

关于台湾的头条新闻和激烈威胁言论已「转移中国大众对经济问题的注意力」。

此外，这些行为的背后也存在北京对于华府对台态度转变深感不满的因素。

新加坡南洋理工大学（Nanyang Technological University）国际关系学院副教授李明江（ Li Mingjiang）指出，北京的武力恫吓在很大程度上出于一种看法，即认为近年来美国与台湾的接触变得更加积极主动，威胁到大陆的利益。

李明江告诉法新社，自从川普政府以来，北京部分人士认为华府似乎越来越支持台湾独立。

邻近国家，甚至欧洲和美国有越来越多的政治人物前往台湾访问。

林和立指出，过去一年来，不仅有来自美国，还有日本、欧盟等等高层领袖访问台湾，习近平对此渐满不耐和愤怒。

同时，台湾年轻一代对台湾人的身分认同也越来越强。

李明江指出， 再加上执政的民进党的台独议程，这对北京的精英来说，意味着「整个台湾议题看起来并不乐观」。

李明江表示，中国领导人转而诉诸激烈的言辞，「以防两岸关系和美台关系的发展对中国变得更具挑战性」。

尽管中国的姿态咄咄逼人，但外界鲜少认为北京会因台海议题，想和美国及其盟友发生军事冲突。现在还不会。

中山大学政治学研究所副教授陈至洁指出，习近平最不想看到的就是擦枪走火引发战争。

多位学者告诉法新社，北京的军事实力仍落后华府，最近的军事演习虽然明显是为了要威胁恫吓，并没有针对紧邻台湾海岸的地区。

陈至洁表示，习近平的B计划是藉中共宣传和思想控制系统来辩解减轻裴洛西访台带给北京的不堪和羞辱。

© 2022 AFP