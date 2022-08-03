印度服装制造厂气体外泄 112人住院治疗

（法新社新德里3日电） 印度媒体今天报导，该国南部安德拉省（Andhra Pradesh）一间服装制造厂发生气体外泄事故，至少112名妇女住院治疗。

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法新社报导，位在安德拉省阿丘塔普兰地区（Atchyutapuram）的这间工厂，昨天晚间工人们出现恶心和呕吐现象。

今日印度（India Today）电视台称，情况今天已得到控制，无人死亡。警方则表示，受害妇女状况都还稳定，目前已针对这起事故展开调查。

而据新德里电视台（NDTV）报导，6月间曾发生类似事故，当时在同一地区有大约200名妇女因气体外泄陷入昏迷。

2020年，同样在安德拉省，工业港口城市维沙哈巴南（Visakhapatnam）一间化工厂发生气体外泄，至少5人丧生，数百人住院。

1984年，联合碳化物公司（Union Carbide）在印度中部大城博帕尔（Bhopal）的一间农药厂发生气体外泄，成为印度历史上最严重的工业灾难之一。

外泄后几天内，大约3500名住在工厂周围的人死亡。直到今天，当地人仍继续受影响。一些妇女因吸入气体，生下手脚长蹼、发育迟缓的残障小孩。

© 2022 AFP