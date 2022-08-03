德总理萧兹：俄阻挠北溪天然气涡轮机运交

（法新社德国鲁尔河畔米尔海姆3日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天指责俄罗斯阻挠一具涡轮机交付作业。维持天然气通过北溪1号（Nord Stream 1）天然气管线输往欧洲，需要这具涡轮机。

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萧兹走访涡轮机制造商西门子能源公司（Siemens Energy），他站在这具涡轮机一旁表示，该装置「可以使用且运作正常」。

萧兹表示：「没有理由不能实现交付。」他说，这具涡轮机已取得从德国出口到俄罗斯所需的「所有核准」。

萧兹说，管线营运商只需表明「他们想得到这具涡轮机并提供运送到俄罗斯所需的海关资讯」，把这个欠缺的装置转往俄罗斯「真的很容易」。

俄罗斯国营能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）最初将通过北溪1号输送的天然气供应量减少，归咎于这具装置送往加拿大维修，延迟送回。对俄罗斯天然气相当依赖的德国斥责减供决定是出于「政治考量」。

另外，萧兹今天还表示，为了弥补俄罗斯造成的能源短缺，维持德国剩余的核电厂运转「说得过去」。

萧兹说：「就德国的能源供应来说，最后3座核电厂仅与电力生产有关，且仅占其中一小部分。不过，让它们继续运转可以说得过去。」

德国原定12月31日关闭所有核电厂，但俄罗斯入侵乌克兰，令这项承诺已久的计画出现变数。

德国政府表示，将等待全国电网新的「压力测试」结果，再决定是否按原计画淘汰核电厂。

延长核电厂寿命在德国引发激烈争论，萧兹的联合政府内部对这个议题也存在分歧。

© 2022 AFP