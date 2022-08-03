盖达首脑丧命 国务院示警美公民海外暴力风险增

（法新社华盛顿2日电） 美国狙杀盖达组织（Al-Qaeda）首脑萨瓦里（Ayman al-Zawahiri）后，国务院今天警告，美国公民赴海外旅游面临的暴力攻击风险增加。

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美国周末在阿富汗首都喀布尔（Kabul）以无人机狙杀萨瓦里，是自从盖达创始人宾拉登（Osama bin Laden）2011年遭击毙以来，对这个军事团体的最重打击。美国总统拜登宣布「正义得到伸张」。

狙杀行动过后，美国国务院今天敦促美国公民，「赴海外旅行时保持高度警觉，并提高对周遭环境的安全意识」。

国务院声明指出，「目前资讯显示，恐怖组织持续计划对横跨全球多个区域的美国利益发动恐怖攻击」。

「这些攻击可能采取多种手法，包括自杀攻击、暗杀、绑架、劫持和炸弹攻击等。」

拜登政府高阶官员表示，71岁的萨瓦里是在阿富汗7月31日破晓时，在喀布尔一栋3层楼房阳台遭2枚「地狱火」（Hellfire）飞弹所击杀。

这是塔利班去年8月中旬重掌政权、华府当月月底撤军阿富汗以来，美国对阿国目标所进行的首场已知「超视距」（over-the-horizon）攻击行动。

塔利班谴责这次无人机攻击行动，但未提及伤亡也没说出萨瓦里的名字。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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