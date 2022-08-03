美祭新制裁 蒲亭绯闻女友、俄权贵列黑名单

（法新社华盛顿2日电） 美国针对俄罗斯入侵乌克兰一事祭出新制裁，将俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）绯闻女友及拥有英国伦敦第2大庄园的俄国大亨都列入黑名单。

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同受美国企业禁令影响的还有其他几位据信与蒲亭关系密切的权贵人士、被俄国任命管理乌克兰遭占领土地的4名官员，及20多家高科技机构及公司，包括获俄国支持的关键电子业实体。

美国财政部也宣布对蒲亭亲信、亿万富豪古里耶夫（Andrey Grigoryevich Guryev）实施制裁。古里耶夫拥有威坦赫斯特（Witanhurst）庄园。威坦赫斯特庄园是伦敦第2大庄园，仅次白金汉宫（Buckingham Palace）。

古里耶夫是全球肥料市场主要供应商PhosAgro的创办人和前副总裁。

古里耶夫和他的儿子都受到金融制裁，该制裁措施禁止美国企业和他们交易，包括在美设有分行的银行，并冻结他们在美国司法管辖下的资产。

美国财政部这次制裁的对象还包括前奥运体操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），外界盛传她是蒲亭的女友。此外，主权财富基金「俄罗斯直接投资基金」（Russian Direct Investment Fund）执行长德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）妻子波波娃（Natalya Popova）也在制裁名单之列。

美国财政部表示，波波娃在蒲亭其中一个女儿经营的科技公司Innopraktika任职。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）透过声明表示：「在无辜人民因俄罗斯非法侵略的战争受苦之际，蒲亭的盟友却发了大财，并过着豪奢的生活。」

叶伦说：「财政部将利用我们掌握的所有工具，确保俄罗斯的菁英分子和克里姆林宫的教唆者为他们在这场导致无数人丧生战争中的共谋行为负起责任。」

美国国务院表示，此外还有近900名俄罗斯官员，及31名支持俄国占领克里米亚（Crimea）但身分未曝光的非俄籍官员被列入美国签证禁令名单。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说：「今天，美国正采取额外行动，要确保克里姆林宫和其教唆者能感受到我方对克宫无良侵略战争所做的因应作为，为他们带来的诸多影响。」

© 2022 AFP