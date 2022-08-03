英首相之争 安全单位示警网攻威胁投票延后展开

（法新社伦敦2日电） 英国执政保守党党魁选举原定本周展开投票，但今天传出为防骇客可能秘密变更选票，党部采取额外的安全措施，投票程序被迫延后开始，且党员也将无法按原规画在投票后，享有一次变更决定的机会。

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亲保守党大报「每日电讯报」（The Daily Telegraph）率先报导，隶属英国情报机构「政府通讯总部」（GCHQ）的国家网路安全中心（NCSC）向保守党总部示警，恶意行为者恐骇入系统变更选票、破坏民主程序。

尽管先前有报导指出，中国等国可能试图干预党魁选举，NCSC目前未点名网攻威胁是来自任何一个敌意国家。

经过一轮又一轮的国会议员投票淘汰，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前财相苏纳克（Rishi Sunak）进入党魁决选，接受一般党员投票选出新党魁，也就是英国的新首相。新首相目前仍按原定日期9月5日揭晓。

投票原定本周展开，但党员2日晚间收到党部通知，投票将延后开始，选票已晚于原定时间寄发。通知并未提及NCSC的警告，仅指出党部已就投票程序采取额外的安全措施，相关步骤造成投票作业稍微延后。党员被告知，若直到本月11日都未收到选票，务必向党部反映。

根据现行规定，保守党此次党魁选举的投票方式包括线上和纸本邮寄，党员原预计在8月1至5日会收到纸本选票或/和透过电邮寄发的投票通知。投票定伦敦时间9月2日下午5时截止，纸本选票以寄达时间为准。

按原规画，党员有机会透过纸本或线上改变投票决定一次，但修改选票不得晚于投票截止时间。考量网攻威胁，党部现在被迫取消党员修改选票的机会。

NCSC一名发言人表示，捍卫英国的民主与选举程序是NCSC的优先任务，NCSC已据此向保守党就线上投票提供安全建议。

就干预投票和其他民主程序而言，俄罗斯是最常遭指控的国家，较知名的例子包括2020年美国总统大选及2016年的英国脱欧公投。

© 2022 AFP