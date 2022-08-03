裴洛西访台引发关切 航班追踪网站使用者塞爆

（法新社华盛顿2日电） 超过70万人今天紧盯班机追踪网站，看美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）是否真的会不顾中国强烈抗议，走访台湾。

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问题出在人数实在太多，有着创网站新高的70.8万人次，导致航班追踪网站Flightradar24为了维持正常线上服务，不得不对非订阅户设限。

Flightradar24声明说，「很遗憾的，由于使用人数关系，我们有必要启用等候室（waiting room）」线上流量管制机制，还说这样的关注度「前所未见」。

载着裴洛西、呼号为SPAR19的美军C-40行政专机之所以突然引发关注，有很大一部分是因为裴洛西行前一直未证实访台的这段行程。

而裴洛西访台意义深远，因为这位美国总统第2顺位继任者，是25年来访台位阶最高的美国民选官员，而北京方面已表明，裴洛西访台为重大挑衅。

原先预期中国恐对专机采取行动，但裴洛西的专机一平安降落台北之后，谜团消失，好奇的人群也跟着散去。

Flightradar24表示，「SPAR19降落不久后，已迅速恢复所有用户正常服务」。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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