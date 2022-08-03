OPEC+决议9月每日增产10万桶

（法新社维也纳3日电） 石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）今天决议微幅提高产量，此举恐让最近出访沙乌地阿拉伯，寻求油国组织大幅增产，以抑制飙涨油价的美国总统拜登大失所望。

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根据OPEC+部长视讯会议后发布的声明，这个以沙乌地阿拉伯和俄罗斯为首的油国组织决议9月每日增产10万桶，远低于之前的增幅。

国际油价本周稍早下跌，但在传出OPEC+决议小幅增产的消息后，伦敦布伦特原油价格重返每桶100美元上方。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）告诉法新社：「这个OPEC+有史以来最小增产幅度，对于解决当前全球能源危机鲜有助益。」

「即使全球经济加速减缓，油价似乎仍将维持在每桶100美元左右。拜登（Joe Biden）政府对此将感到不悦，对改善美国和沙乌地的关系将是一大挫败。」

Exinity首席市场分析师Han Tan指出：「每日增产10万桶是杯水车薪。拜登政府在想到对沙乌地阿拉伯示好，却得到这样的结果，恐怕会感到失望，至少这次是这样。」

OPEC+去年开始每日增产约40万桶，并逐月更新这项增产政策直到6月。OPEC+提高7月和8月每日产量近65万桶。

© 2022 AFP