澳洲牧场天降太空垃圾 当局证实来自SpaceX任务

（法新社雪梨4日电） 澳洲有关当局今天证实，在一座牧场上从天而降的一件大型焦黑太空垃圾，来自美国亿万富豪马斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）的太空任务。

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这个神秘的残骸据信于7月9日坠落地表，上周才在澳洲雪山（Snowy Mountains）附近的新南威尔斯州（New South Wales）小镇达吉蒂（Dalgety）被人发现。当地距雪梨西南方约5小时车程。

天体物理学家塔克（Brad Tucker）告诉法新社：「这有点令人兴奋，也有点古怪。」与当地农民联系后，他上月已到现场勘查。

他表示，一个庞然大物就这么嵌进空荡荡的牧场里，这让他想起科幻电影「2001太空漫游」（2001: A Space Odyssey）。他说：「这画面相当惊人。」

澳洲太空总署（Australian Space Agency）在声明中证实，这片残骸来自马斯克（Elon Musk）的太空任务，声明还要求当地人如有进一步发现，就跟太空探索科技公司通报。

声明称：「本署证实，残骸来自太空探索科技公司的一项任务，本署正与我们的美国对口机构、大英国协（Commonwealth）其他地区机构，以及相关地方当局保持连系。」

塔克表示，这个残骸是Crew-1任务太空舱的一部分，于2021年返回地球大气层时遭到抛弃。

他说，这个物体在重返大气层时与主舱分离。由于附近居民据报也有发现其他太空垃圾，因此可能还会找到与太空探索科技公司任务有关的更多发现。 塔克指出，大部分太空垃圾都会掉入海中，但随着世界各地的航太工业持续发展，坠落地面的太空垃圾数量很可能会增加。

© 2022 AFP