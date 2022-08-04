特赦组织：乌军战术违反国际法 危及平民安全

（法新社伦敦4日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天指出，乌克兰军队在住宅区内的学校和医院等地点设置基地，违反了国际法规定，也危及平民安全。

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国际特赦组织的最新报告中也说，乌克兰守军的战术「绝不是俄罗斯军队滥肆攻击的合理化藉口」，而俄军在哈尔科夫市（Kharkiv）等地犯下的「战争罪行」则与乌军的战术无关。

报告中列举一些事例，显示乌克兰军队似乎在哈尔科夫州、顿巴斯地区（Donbas）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的19个市镇和村落让平民暴露在危险中。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）表示：「我们记录到乌军在住宅区有一种作战模式，即违反战争法规定，使平民暴露在危险中。」

卡拉马尔德还说：「处于守势并不表示乌克兰军方可以不必遵守国际人道法律。」

上述报告指出，乌军设置基地的住宅区距离前线都有数英里远，因此有其他不危及平民安全的「可用替代地点」供选择。

国际特赦组织研究人员亲眼看到，乌军将5个地点的医院和22所学校用作「实际上的军事基地」。

报告引述一位居民的话说：「我们对于军队的作为没有发言权，但我们却付出了代价。」

© 2022 AFP