秘鲁政治动荡 1年内第4位总理请辞

（法新社利马3日电） 秘鲁总理托瑞斯（Anibal Torres）今天请辞，成为处境艰难的总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）执政下，1年内第4位下台的总理。

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托瑞斯在致卡斯蒂约的信件中表示，自己是「基于个人因素」请辞。卡斯蒂约在12个月内挺过2次弹劾投票，他也是5次刑事调查的目标。 托瑞斯在社群媒体推特（Twitter）张贴这封信的副本，信中他祝福卡斯蒂约成功。

托瑞斯请辞一事将引发内阁自动改组。

79岁的托瑞斯先是担任卡斯蒂约的司法部长，接着在3位前总理轮番上台、去职后，今年2月接任总理一职。

自卡斯蒂约去年7月上任以来，秘鲁已历经7位内政部长；虽然秘鲁对政治动荡并不陌生，这样的更替频率也算是相当高。

秘鲁曾在2020年的5天之内出现3位不同的总统。

左翼的卡斯蒂略曾为乡村学校教师，去年意外在大选中从秘鲁传统政治精英手中夺权，至今不断受到右翼对手攻击。

卡斯蒂约也是司法部长办公室锁定的目标；据称卡斯蒂约涉及公开招标案贪腐，相关调查正在进行中，此外卡斯蒂约的大学论文也遭控抄袭。 民意调查显示，3/4的秘鲁民众不认同卡斯蒂约的治国方式。（译者：纪锦玲）

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