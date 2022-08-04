超级英雄片蝙蝠女华纳取消上映 9000万美元制作费泡汤

（法新社洛杉矶3日电） 电影「蝙蝠女」（Batgirl）两位导演今天表示，这部耗资9000万美元（新台币27亿2500万元）的超级英雄片遭片商腰斩，将来不会以任何形式上映，令他们感到「震惊」。

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由女星莱斯里葛莉丝（Leslie Grace）担纲，米高基顿（Michael Keaton）饰演蝙蝠侠的DC超级英雄电影「蝙蝠女」，片商华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）宣布要取消此片播映，不会在院线或串流平台HBO Max看到。 「蝙蝠女」导演阿迪尔艾尔阿比（Adil El Arbi）和毕拉尔法拉（Bilall Fallah）在Instagram写道：「我们对这消息感到悲伤和震惊，我们仍然无法置信。」

这部电影已经完成了主要摄影工作，并且大部分后期制作如添加特效、音效和绘图等工作也已完成。

曾多次入围拉丁葛莱美奖的莱斯里葛莉丝今晚在她的Instagram帐号上乐观发表声明，称她对「所有杰出的演员与不辞辛劳的剧组人员，为这部电影长达7个月在苏格兰付出的爱、努力和用心感到骄傲。」

华纳兄弟探索公司对「蝙蝠女」播映临时喊卡，在好莱坞圈内引发冲击。业内资深人士表示，一部电影如此接近完成，而且已经投注这么多金钱，却没有要上映，这是前所未见的。

美国娱乐周刊「综艺报」（Variety）表示，这将在华纳兄弟探索公司的资产负债表上留下9000万美元的大洞，可能会透过税务减记来解决。

© 2022 AFP