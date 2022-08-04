采访示威遭缅甸军方扣押 日记者涉鼓励异议被起诉

（法新社仰光4日电） 缅甸军政府今天表示，上周遭到扣押的一名日本记者已因违反移民法和鼓励异议言论而遭到起诉。

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法新社报导，军政府发布声明表示，久保田彻上周在仰光（Yangon）采访示威活动时被捕，当局「以违反刑法第505（a）条和移民法第13-1条将他起诉」。 刑法第505（a）条规定，鼓励反军政府的异议言论属于犯罪行为，最高可处3年监禁，这项法条早已被军方广泛用于打压异议人士。违反移民法第13-1条最高可判处2年徒刑。

上月30日，26岁的纪录片制作人久保田彻与2名缅甸公民在仰光的反政府集会现场附近遭到扣押。

继美籍缅甸裔记者内森貌（Nathan Maung）、美籍记者芬斯特（Danny Fenster）、波兰记者波恰加（Robert Bociaga），以及日本自由记者北角裕树之后，久保田彻成为在缅甸被捕的第5名外国记者；这些先前遭扣押的外籍记者最终都已获释并被驱逐出境。

缅甸军政府长期以来不断打压新闻自由、逮捕记者和摄影师，并吊销广播执照。据独立监督组织「报导东协」（Reporting ASEAN），截至今年3月，缅甸全国目前仍有48名记者遭军政府扣押。

© 2022 AFP