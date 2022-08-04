高加索纳卡区冲突再起 美吁立即行动缓解紧张

（法新社华盛顿4日电） 美国国务院表示，对于亚塞拜然境内纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区）爆发新一波血腥冲突「高度关切」，呼吁「立即采取行动」以缓解紧张局势。

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法新社报导，亚美尼亚和亚塞拜然之间争议不断的高加索山区出现新的紧张局势。这波冲突造成3名士兵死亡，亚塞拜然当局表示，已经控制这个地区数个战略高地。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）晚间在声明中，表示「美国高度关切，并密切注意纳卡区激烈冲突的相关报导，包括伤亡人数的消息」。

他说：「美国呼吁立即采取行动缓解紧张局势，避免冲突愈演愈烈。」

这起冲突马上引起国际反应。欧洲联盟（EU）呼吁「立即停战」，俄罗斯则指责亚塞拜然违反脆弱的停火协议。2020年亚美尼亚和亚塞拜然交战6周，最后在俄罗斯斡旋下签署停火协议。

普莱斯在声明中呼吁，「所有与纳卡区冲突有关或由其引起的问题，能藉由协商、全面性和持续性方式获得解决」。

纳卡区位于亚塞拜然境内，依国际法属亚塞拜然，但人口以亚美尼亚人为主。

长期对立的亚美尼亚和亚塞拜然为争夺纳卡区，曾在1990年代及2020年交战。

亚美尼亚已让出数十年来控制的大片领土，俄罗斯国部署约2000名维和人员监督两国脆弱的停战状态。尽管双方签署停火协议，紧张情势仍旧存在。（实习编译：许珈瑜/核稿：徐睿承）

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