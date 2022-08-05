乌克兰亲俄前总统被控威胁安全 欧盟祭出制裁

（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟今天对亲俄罗斯的乌克兰前总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）与他的儿子奥列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威胁乌克兰安全。

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欧盟理事会（European Council）发声明表示，欧盟为「回应俄军持续对乌克兰不合理且无端的侵略」列出一份制裁名单，已纳入这对父子。

亚努科维奇于2010年2月出任乌克兰总统，2014年2月被推翻下台，因为他的政府背离西方国家转而投向俄罗斯的怀抱，引发人民激烈反抗。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）当时并吞了一般认为属于乌克兰的克里米亚（Crimea）及乌东顿巴斯（Donbas）地区的一片领土，又于今年2月全面入侵乌克兰。

战事爆发后，欧盟与北大西洋公约组织（NATO）一些成员国开始供应先进武器给乌克兰以助抵御俄国，欧盟也数度扩大对俄国的制裁措施。

欧盟表示，72岁的亚努科维奇现居俄国，仍「损害或威胁乌克兰领土完整、主权与独立，影响乌国稳定与安全」。

欧盟公报今天刊登的制裁文件指控亚努科维奇密谋在俄国成功入侵并推翻乌克兰现任总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）后重新掌权。

公报表示：「根据不同消息来源，亚努科维奇是俄国特殊行动的一环，目的是在俄国对乌克兰无端、非法的军事侵略最初阶段，让他取代乌克兰现任总统。」

49岁的奥列克桑德因相同原因被制裁，他还被控「与乌克兰顿巴斯地区的分离主义分子交易」。

奥列克桑德被控得益于亚努科维奇掌权时代所认识的人而致富，并在所谓「顿内茨克人民共和国」（Donetsk People's Republic）与「卢甘斯克人民共和国」（Luhansk People's Republic）持续经营能源生意和房地产。这两处位于顿巴斯地区的领土目前由俄方控制。

制裁文件提到：「分离主义分子的OPLOT军营（自2015年2月列入名单）在所谓『顿内茨克人民共和国』保护他的房地产开发计画。」

亚努科维奇父子被列为制裁对象后不得入境欧盟国家，在欧盟境内的任何资产也会被冻结。

© 2022 AFP