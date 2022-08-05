美国务卿：中国对台湾军演是重大升级 无正当理由

（法新社金边5日电） 美国国务卿布林肯今天谴责中国环绕台湾的军事演习是「一项重大升级」，还说北京当局为回应美国联邦众议院议长裴洛西访台而发起军演「毫无正当理由」。

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中国发射弹道飞弹，在台湾周围部署战机和军舰，并于世界最繁忙的一些航道上宣布设立多个禁航危险区域。

布林肯（Antony Blinken）在柬埔寨首都金边与东南亚各国外长会谈后表示：「这些挑衅行动是一项重大升级（a significant escalation）。」

布林肯称，本周的对峙是北京改变台湾现状的最新尝试，中国共产党认为台湾是中国领土的一部分，必要时可透过武力收复台湾。

布林肯指出，他最近在印尼一场会议上警告中国外长王毅，裴洛西（Nancy Pelosi）可能会访问台湾。他说：「我们预期中国可能采取像这样的举措，实际上我们描述的正是这种情况。」

「事实情况是，议长的访问很和平。这种极端、反应过度和升级的军事反应毫无正当理由。」

布林肯还说，美国在台湾议题上的立场并未改变，也不会被中国的行动所「激怒」。

北京当局坚称军事演习是对裴洛西访台的「必要」回应。

© 2022 AFP