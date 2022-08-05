蓝源将首位埃及和葡萄牙旅客送上太空

（法新社华盛顿4日电） 亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司蓝源（Blue Origin）今天再送6名乘客上太空，包含首位登上太空的埃及和葡萄牙旅客，这是蓝源第6次载人升空。

广告 继续浏览后续

蓝源次轨道火箭系统新谢波德号（New Shepard）在德州当地时间8时58分（台湾时间晚上9时58分）左右，从蓝源位在德州西部沙漠的基地发射，任务编号N-22。

新谢波德号主要由火箭和太空舱组成，升空后两个部分会分开回到基地。太空舱在升空约11分钟后完成任务，接着利用大型降落伞回到地球。

这艘自动且可重复使用的载具，将载有乘客的太空舱送至海拔100公里左右的卡门线（Karman line）之上。卡门线是国际航空机构定义的大气层与太空的界线。

太空舱飞至最高点时，乘客可以解开安全带几分钟，体验无重力的状态。一名乘客在官方直播中说：「我在空中飘耶！」

舱内乘客包括埃及工程师沙布瑞（Sara Sabry）和葡萄牙企业家费瑞拉（Mario Ferreira），两人分别是各自国家首位登上太空的人员。

另一名乘客是美国知名YouTuber柯顿（Coby Cotton），他与4位友人创立的体育兼喜剧YouTube频道Dude Perfect拥有5700万人订阅。

蓝源发言人证实，6名乘客均有付费，其中沙布瑞的费用是由非营利组织「让人类上太空」（Space for Humanity）赞助。过去免费搭乘蓝源的名人，包括曾在「星舰迷航记」（Star Trek）饰演寇克舰长的男星威廉沙特纳（William Shatner）。

不过蓝源至今并未公开官方票价。

© 2022 AFP