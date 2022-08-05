遭指战术有违国际法 泽伦斯基炮轰国际特赦组织

（法新社基辅4日电） 国际特赦组织今天指称，乌克兰军队在住宅区内的学校和医院等地点设置基地，违反了国际法规定，也危及平民安全。对此，乌克兰总统泽伦斯基猛烈抨击国际特赦组织。

广告 继续浏览后续

就在泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）猛批国际特赦组织（Amnesty International）之际，基于俄罗斯及乌克兰为了缓解全球粮食危机所达成的协议，又让3艘共载有超过5万8000公吨谷粮的船只，预定在明天驶离黑海的港口。

在今天公布的一份报告中，国际特赦组织列出了在19个城镇发生的事件，指称乌克兰军队在平民住宅区设置基地，将老百姓置于险境。泽伦斯基则在他每天晚上对乌国人民的谈话中称，这样的调查结果等于是在指责受害者。

他表示，国际特赦组织试图为俄国这个恐怖主义国家开脱，并将责任从侵略者那里转移到被害者身上。

历经4个月的调查，国际特赦组织表示，他们发现乌克兰军方在学校、医院设立基地，并从人口稠密地区发动袭击，这样的战术违反国际人道法。

不过，国际特赦组织指出，这些战术「绝不能证明俄罗斯那些殃及平民的无差别攻击是正当的。」

© 2022 AFP