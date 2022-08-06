中国测量船疑是间谍船 传印度施压斯里兰卡勿允访

（法新社可伦坡6日电） 印度媒体指为间谍船的中国测量船远望5号，原定近日靠泊中国建造营运的斯里兰卡赫班托达港，但官方消息人士透露，在新德里强烈施压下，可伦坡已要求这艘船无限期延后到访。

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船舶动态网站MarineTraffic的资料显示，远望5号从中国江苏省江阴港出发后，正在前往位于斯里兰卡南部的赫班托达港（Hambantota Port）途中，预定11日抵达。

根据官方介绍，远望5号为研究调查船。但是印度CNN-News18新闻台指出，它是一艘两用间谍船，一方面可以监测太空与卫星，另方面也有发射洲际弹道飞弹的特定用途。

印度媒体报导说，新德里担心远望5号会用于刺探印方活动，因此已向可伦坡提出抗议。

中国对印度南方邻国斯里兰卡的影响力与日俱增，令新德里持续存疑。

印度外交部上周表示，它将密切监视「任何对印度安全和经济利益有影响的举止，并且采取所有必要措施加以保护」。

一名涉入有关程序的官员今天告诉法新社，斯里兰卡外交部已对中国大使馆发出书面请求，希望远望5号不要继续原定来访行程。

函中写道：「外交部希望请求延后远望5号抵港日期，直到相关事务已进行进一步谘询。」

斯里兰卡总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天向各党领袖保证，引发争议的远望5号来访行程不会依原定计画进行。

不过本周稍早，可伦坡似乎仍对新德里的顾虑不予理会，强调远望5号只是靠港加油及整补，不会在斯里兰卡海域从事任何工作。

2014年有2艘中国潜舰靠泊斯里兰卡，印度当时就强烈反对。

斯里兰卡前总统拉戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）因国家陷入历来最严重经济危机，于7月被迫辞职。他的胞兄马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）2005至2015年担任总统期间，让斯里兰卡对中国欠下大笔债务。

印度和中国多年来争夺对斯里兰卡的影响力。2009年斯里兰卡内战结束后，北京对斯里兰卡的机场、港口、高速公路和其他大型基础建设计画进行大举投资，斯里兰卡更在中国的「一带一路」倡议中居重要地位。

但一路下来，令人担忧斯里兰卡变得过于依赖中国，且对北京债台高筑。2017年，斯里兰卡因无法履行债务，而将赫班托达港租给一家中国公司长达99年，使得上述疑虑更受瞩目。

印度同样也寻求藉由投资维持对斯里兰卡的涉入。斯里兰卡今年经济危机愈演愈烈时，新德里便迅速伸出援手，对可伦坡提供价值35亿美元的贷款和信用额度。（译者：何宏儒/核稿：张正芊）

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