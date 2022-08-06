乌克兰札波罗热核电厂遇袭 俄乌互控对方所为

（法新社基辅5日电） 乌克兰和俄罗斯今天互控对方袭击欧洲最大核能发电厂所在地，造成1座反应炉停止运作。

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俄军入侵乌克兰不久，就占领乌克兰南部的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，基辅当局指控俄军在厂内储存重型武器；莫斯科当局也反控乌军以这座核电厂为攻击目标。

国营的乌克兰国家核电公司（Energoatom）透过声明表示：「核电厂所在地记录到3次袭击，靠近核子反应炉所在的其中一处发电厂房区。」

乌克兰国家核电公司说：「有氢气外泄和放射性喷洒的风险，失火危险性也相当高。」公司并未通报任何人员伤亡。

这起攻击事件造成一条电缆受损，还迫使一座反应炉停止运作。乌克兰国家核电公司表示，俄罗斯国营核子企业（Rosatom）人员在攻击发生前仓促离开核电厂。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日例行演说中表示，俄罗斯应就「对一座核电厂制造威胁的事实负起责任」。

他说：「今天，占领者给整个欧洲制造了又一次极度危险的情况，他们二度袭击札波罗热核电厂。对这个地点的任何轰炸都是无耻的罪行、恐怖的行为。」

乌克兰外交部稍早表示：「击中正在运作的反应炉可能造成的后果等同于使用原子弹。」

俄罗斯国防部则否认相关报导，指称：「乌克兰武装部队对札波罗热核电厂厂区和安赫德市（Energodar）执行3次炮击。」

© 2022 AFP