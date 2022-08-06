全球核危机扩大 联合国秘书长：人类在玩上膛的枪

（法新社广岛6日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在日本广岛出席纪念仪式时说，全球各地可能引发核灾的危机升温，「人类正在玩一把上膛的枪」。

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日本今天纪念人类第一起原子弹攻击事件77周年，古特瑞斯在年度纪念活动上描述广岛承受的恐怖经历时，警告乌克兰、中东地区和朝鲜半岛危机所构成的风险。

他说：「一眨眼的时间，这座城市里数以万计的人们遭到杀害。妇孺、男人们在地狱般烈火中焚烧。」幸存者则「受到放射性遗祸荼毒」，出现癌症和其他健康问题。

古特瑞斯说：「我们必须自问：我们从这座城市上空冒出的蕈状云中学到了什么？」

美国于1945年8月6日轰炸广岛，连同轰炸过后因暴露于辐射而消殒的人们共计约14万人丧命。

古特瑞斯重申本周在美国纽约「禁止核子扩散条约」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）大会上的警告说，今天，「严重的潜在核危机正迅速扩散，从中东、朝鲜半岛，到俄罗斯对乌克兰的侵略」。

他说：「人类正在玩一把上膛的枪。」

美国仍是唯一在冲突中使用过核武的国家，但古特瑞斯说，全球各国军火库目前握有近1万3000件核武。

© 2022 AFP