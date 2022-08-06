共军对台大规模军演 专家：泄露封锁台湾战法

（法新社北京6日电） 专家指出，中国目前在台湾周围进行的空前大规模军事演习，令人得以一窥共军未来若发动攻台战争将如何封锁台湾岛，也揭露出中国军方日益大胆。

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美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）近日访问台湾引发北京当局愤怒，中国不惜冒着部分攻台计画会泄露给美国及其亚洲盟邦的风险，举行了这次对台大规模军演。

新华社报导，目前中国的空前演训出动了战机、直升机甚至军舰，力求模拟封锁台湾，其中包括「攻击海上目标」的演练课目。

这是共军演习首次如此逼近台湾，某些演练行动距离台湾海岸不到20公里。

同样前所未见的是，共军此次演习地点包括台湾东侧海空域。对于台湾军队接收补给以及美国可能派出援军而言，这是具有战略重要性的地区。

外界长久以来推测，中国偏好的攻台战略之一是封锁，本周共军演习正透露出封锁的具体作法。

这种包围行动是要防止任何商业和军事船舰及飞机进出台湾，也要防止驻扎在该区域的美国军队前进台湾。独立的中国军事分析家宋忠平表示，中国军队「显然具备执行这种封锁的一切军力」。

根据新华社报导，中国军方在此次演习出动了超过100架军机以及10多艘巡防舰和驱逐舰，包括歼-20匿踪战机和055型驱逐舰，分别是中国空军和海军的尖端武器。

除此之外，透过演习，共军可测试并加强各军兵种参演部队的协同作战能力，包括地面、海上、空中和火箭部队，以及负责网路战的战略支援能力。

此外，演习同时对共军2016年设立的东部战区形成一大考验。这个战区负责中国整个东部海域的军事行动，因此涵盖台湾。

澳洲国立大学国际安全教授布拉克斯兰德（John Blaxland）告诉记者，中国至今展现出的是「强大军力」。

他说：「他们不能被斥为某种经验比较不足和战力较弱的军队，他们显然有能力协同海陆作战行动，也有能力动用飞弹系统并有效发挥战力。」

布拉克斯兰德提到，中国军方的演习向台湾、美国和日本展现出，中国「具备条件，可落实他们扬言采取的行动」。

他还指出，另一方面是，台湾、美国、日本和其他国家正密切研究并监视中国军演，以增进对于中国军队的了解。

© 2022 AFP