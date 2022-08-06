布林肯会小马可仕 强化美菲联盟

（法新社马尼拉6日电） 中国正在菲律宾附近的台湾周围举行军事演习。美国国务卿布林肯今天与菲律宾总统小马可仕会面，以强化两国「坚实」的联盟。

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布林肯（Antony Blinken）是自小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月30日上任以来，访问菲律宾的最高阶美国官员。

两人在位于首都马尼拉的总统府见面时，布林肯对小马可仕说，美菲「联盟坚实，我相信可以更坚定不移」。小马可仕则赞扬两国的「特殊关系」。

美国与菲律宾签有安全协议，在马尼拉与北京因南海而陷入日益激烈纠纷时，华府力挺这个前殖民国。

在布林肯与小马可仕会面的同时，中国在台湾周围举行一系列大型军演，招致美国和美国的西方盟国谴责。

在4日与5日的演习期间，中国对台湾周围发射多枚弹道飞弹并部署战机与军舰，地点在菲律宾以北约400公里处。中国的军演今天持续进行。

中国人民解放军也宣布了台湾周围的多个禁入危险区，这些区域跨越主要航运路线，某些地区是在台湾沿岸20公里内。

这些军演是在回应美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访问台湾。裴洛西访台激怒了中国。

小马可仕说，裴洛西访台只是证明了冲突的既有「强度」，而非升高紧张事态。

布林肯是在昨晚抵达马尼拉。他访菲前参加在柬埔寨举行的东南亚国家协会（ASEAN）外长会议，在会中称中国军演「显着升高紧张情势」。

菲律宾外交部4日表示，对菲律宾以北「日益紧张局势感到担忧，敦促相关各方保持克制」。

菲律宾外交部发声明说：「外交与对话须优于一切。」（译者：张晓雯/核稿：何宏儒）

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