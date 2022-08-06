白宫附近广场发生雷击 3死1重伤

（法新社华盛顿5日电） 美国华府地区昨天傍晚遭到强烈雷雨侵袭，白宫附近的拉法叶广场发生雷击，造成3死1重伤。

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根据华府消防紧急单位，这起拉法叶广场（Lafayette Square）雷击事件发生在昨天晚间近7时，造成两名男性与两名女性「伤势严重危及生命」。

雷击伤患都被送往当地医院。都会区警察局今天上午证实，来自威斯康辛州詹斯市（Janesville）的一对夫妇－75岁的妻子多纳（Donna Mueller）与76岁的先生穆勒（James Mueller）已不治。

老夫妇的侄女告诉「密尔瓦基哨兵日报」（Milwaukee Journal Sentinel），两人是高中班对，来到华府是为庆祝结婚周年。

警方表示，另有一名29岁的男性伤患也宣告不治，还有一人正在抢救中。

白宫发表声明称对「这场损失生命的悲剧感到难过」。

当时这些雷击伤患显然是在广场的树下躲避。消防紧急部门发言人告诉「华盛顿邮报」：「躲在树下并不安全，而且是非常危险。」

目击者罗特（David Root）告诉国家广播公司（NBC），当时他听到一声轰然巨响，他说：「我不敢相信，这根本超乎现实，我这一生从未见过这种景象。」

根据美国气象局，过去10年来，美国每年平均有27人死于雷击。遭到雷击的死亡率约10%，通常是致命性极高的「心脏性雷击伤」，但即使大难不死，也会有神经损伤等其他后遗症。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

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