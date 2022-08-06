美副国务卿访索罗门 与中国竞争亚太影响力

（法新社索罗门群岛首都荷尼阿拉5日电） 美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）6日将率团抵达索罗门群岛。这个南太平洋岛国数月前和中国签订秘密安全协议后，美国持续与中国争夺在亚太地区的影响力。

广告 继续浏览后续

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）日前造访台湾后，中国随即包夹台湾进行军事演习、大秀武力，将在本周末展现在亚太地区与日俱增的力量。

美国政府高层代表团将在索罗门群岛进行3天参访，纪念二次世界大战的瓜达卡纳岛战役（Battle of Guadalcanal）80周年。

这场重要战役发生在1942年到1943年，为期6个月，最终导致日本撤军，也是同盟国在太平洋重大行动的开端。雪蔓的父亲当时为美军陆战队员，在这场战役中身受重伤。

美国近30年前关闭了驻索罗门群岛使馆，今年宣布计划恢复设置。中国在当地也设有使馆，与政府关系密切。

中国今年4月和索罗门群岛签订一项秘密安全协议，引发西方国家忧虑，评论家担心中国可能藉此在南太平洋取得军事据点，这项协议很可能成为美方此次到访的议程重点。

澳洲雪梨智库「罗伊国际政策研究院」（Lowy Institute）太平洋岛国事务研究员索拉（Mihai Sora）向法新社表示：「就某种意义上来说，这对美国是一条艰难的道路，（索罗门群岛）总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）显然相当重视索国与中国的关系。」

「他不会喜欢必须在美中之间做选择的想法。他将寻找一种可同时与美国和中国合作的方法。」

但索罗门群岛并非人人支持与中国发展安全关系，索拉说：「这是一把双面刃。」

© 2022 AFP