蒲亭艾尔段会谈 同意加强经济能源合作

（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天在声明中承诺加强政治和经济合作，包括能源和贸易领域。

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这场会谈时值俄罗斯入侵乌克兰后，在国际上愈来愈孤立。

双方在黑海胜地索契（Sochi）会谈4小时，俄国克里姆林宫在会后声明中说：「尽管当前面临区域和全球挑战，两位领导人重申进一步发展俄土关系的共同意愿。」

蒲亭和艾尔段同意促进贸易，加强经济和能源合作，聚焦运输、农业、观光业和建设。声明说，他们同意「在经济和能源领域满足对方的期望」。

俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）在电视谈话中说，这些协议「非常重要」，目的在使「几乎所有领域」的关系达到「新的发展程度」。

克里姆林宫说，蒲亭和艾尔段也强调「真诚、坦诚和信任的关系」对实现区域和全球稳定的重要性。

声明中没有明确提到俄国在乌克兰的军事行动，但两位领导人强调乌克兰已恢复粮食运输，并指俄土两国「具建设性的关系」让粮食运输协议成为可能。

声明也没有直接提到土耳其可能计划对叙利亚的库德族武装分子发起任何新的攻势。蒲亭和艾尔段上次会面是7月在伊朗举行的3方峰会，当时蒲亭告诉艾尔段，俄罗斯仍然反对土耳其在叙利亚北部对库德族武装分子发动新一波攻势。

声明说，双方确认彼此高度重视在叙利亚推动政治进程，「重申共同行动及相互密切协调以对抗所有恐怖组织的决心」。

会谈开始时，蒲亭还赞扬「土耳其溪」（TurkStream）天然气管线计画，说欧洲应该感谢土耳其不间断地供应俄罗斯的天然气。

艾尔段说：「我相信（今天的会议）将在土耳其与俄罗斯的关系中翻开完全不同的一页。」

© 2022 AFP