以巴冲突酿31死国际关切

（法新社加萨走廊7日电） 以色列军方与加萨走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦武装团体「伊斯兰圣战组织」（Islamic Jihad）的最新致命冲突今天进入第3天，国际社会反应不一，但都呼吁让情势降温。

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这波冲突至今已夺走31名巴勒斯坦人的性命，伊斯兰圣战组织首度朝耶路撒冷（Jerusalem）发射火箭。

伊斯兰圣战组织消息人士告诉法新社：「最高阶层还在讨论稳定情势一事，如果（以色列）占领部队不停止侵略和犯罪，（伊斯兰圣战组织）就不会停止抵抗。」

对于以巴最新这波冲突，以下是外界的回应：

● 美国

美国白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）呼吁双方保持冷静，但他表示，作为美国盟邦的以色列有权自卫。

柯比说：「我们当然呼吁各方避免进一步升高局势…我们完全支持以色列有权对恐怖主义集团实行自我防卫，这些集团在以色列境内夺走无辜公民的性命。」

● 俄罗斯

俄罗斯与以色列的关系受到莫斯科入侵乌克兰考验，对于这次以巴冲突，俄国起初似乎归咎于以色列。

外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我们极度忧心地观察局势发展」，还说莫斯科「呼吁有关各方展现最大自制」。

她说：「最新升级源于以色列军方8月5日朝加萨走廊开火，巴勒斯坦各集团以大规模、无差别轰炸以色列领土来回应。」

● 英国

英国呼吁「立即结束暴力」，同时重申支持以色列。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）推文：「英国支持以色列及其自卫权。我们谴责恐怖主义集团朝平民开火，以及导致双方伤亡的暴力情事。」

● 法国

法国政府发言人表示，巴黎「谴责对以色列领土发射火箭，并重申对以色列安全毫无保留的承诺」，同时警告「平民会是（局势再度升级的）首批受害者」，呼吁各方展现「自制」。

● 欧洲联盟

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）的发言人说：「欧盟高度忧心地追踪加萨走廊内部和周边的最新发展。欧盟呼吁各方展现最大自制…以色列有权保护自身平民，但仍须尽力防止冲突扩大。」

● 联合国

联合国中东和平特使文内斯兰（Tor Wennesland）表示他「极度忧心」，警告局势「非常危险」。

● 埃及

埃及历史上曾调解以色列和加萨走廊武装团体的冲突，据报埃及已在尝试协调。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在演说中表示，目前正随时与每个人保持联系，以防情况失控。

● 伊朗

支持加萨走廊武装团体的伊朗说，加萨走廊并非孤军奋战。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）最高指挥官沙拉米（Hossein Salami）在德黑兰一场会议中，告诉伊斯兰圣战组织领导人纳克哈拉（Ziad al-Nakhala）：「我们会一路陪你们走到最后，让巴勒斯坦及其人民知道他们并不孤单。」

● 沙乌地阿拉伯

沙乌地外交部谴责「以色列占领部队攻击加萨走廊」，表示沙国「与兄弟般的巴勒斯坦人站在一起」，并呼吁国际社会协助防止情势升温。

● 阿拉伯联盟

阿拉伯联盟（Arab League）「用最强烈的词汇谴责以色列猛烈攻击加萨」。

● 波斯湾合作理事会

波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）秘书长哈吉拉夫（Nayef al-Hajraf）「谴责以色列占领部队对于加萨走廊的残忍军事侵略」，并「强调国际社会有必要紧急行动」来保护平民。

● 非洲联盟

非洲联盟（African Union）发布声明表示，非盟委员会（African Union Commission）主席「马哈马特（Moussa Faki Mahamat）强烈谴责以色列空袭加萨，导致超过30名巴勒斯坦平民死亡，包含6名孩童」。

声明并提到，以色列安全部队攻击平民，并持续非法占领巴勒斯坦土地，「严重违反国际法，并使寻找公正、持久的解决之道变得复杂」。

© 2022 AFP