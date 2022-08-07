哥伦比亚首位左翼总统就任 矢言大刀阔斧改革

（法新社波哥大7日电） 哥伦比亚前游击队成员裴卓（Gustavo Petro）今天将宣誓成为哥国史上第一位左翼总统。他计划在这个经济不平等和毒品暴力猖獗的国家，进行大刀阔斧改革。

广告 继续浏览后续

法新社报导，62岁的裴卓曾任参议员，也担任过首都波哥大（Bogota）的市长，他将接替极不受人民爱戴的杜克（Ivan Duque) 成为总统，4年任期期间料将获得左翼为多数的国会支持。

裴卓在今年6月的总统大选历经一番苦战，终把长期由保守精英统治的哥伦比亚带进了拉丁美洲不断扩大的左翼阵营。而10月巴西也将举行大选，若鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）顺利当选，左翼势力将进一步获得巩固。

就职典礼前夕，裴卓表示，他的政府将力求「为哥伦比亚带来几个世纪以来从未有过的东西，也就是稳定与和平」。他说：「这从一个愿意为环境正义而战的政府开始。」

裴卓竞选期间曾承诺提高富人税赋，投资医疗保健和教育，并对改革警政。去年哥伦比发生反社会不平等的示威活动，遭到当局残酷镇压，受到国际社会谴责。

他矢言要暂停石油勘探、推广清洁能源，并恢复与委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro ）政府的外交和商业关系。两国自2019年起中断外交关系。

裴卓的总统任期还有另一个历史性意义：担任他副手的，是哥伦比亚有史以来第一位非裔、女性副总统，现年40岁的环保和女权运动人士马奎斯（Francia Marquez）。

两人将努力解决因COVID-19（2019年冠状病毒疾病）疫情拖累的经济困境，激增的暴力事件，以及民众对政治建制派根深蒂固的愤怒，这股愤怒于去年抗议活动达到高峰。

哥伦比亚5000万人口中，近40%生活在贫困之中，11.7%处于失业状态。7月份通货膨胀年增率达到10.2%。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP