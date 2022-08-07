塞内加尔称驻加外交官遭上铐痛殴 加拿大将调查

（法新社渥太华6日电） 加拿大今天宣布，将针对塞内加尔正式投诉外交官近期在渥太华遭警方上铐且「痛殴」一事展开调查。

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塞内加尔外交部本周在首都达卡（Dakar）召唤加拿大大使馆的代办，指责加国警方「突袭」1位塞内加尔驻加外交官的寓所，并「在众目睽睽下施加令人屈辱的身体及精神暴行」。

塞内加尔外交部表示，已召唤这位加拿大代表「强烈斥责，并强烈谴责种族歧视与野蛮行为」。

那位驻加外交官的身分未获披露。

事件发生地魁北克省的政府宣布，联邦当局报告指出，「塞内加尔驻加拿大大使馆第一参赞」成为警方行动对象一事引发质疑后，警察监督机构「独立调查办公室」（Bureau of Independent Investigations (BEI）展开调查。

加国首都渥太华市郊城镇加蒂诺（Gatineau）警方昨晚则发出回应指出，有1名女子暴力攻击2名员警，这和塞内加尔描述的场景截然不同。

警方表示，1名法警2日执行法院命令时遭遇麻烦，于是呼叫警方支援。警方并未透露命令内容。

警方说，他们判断法院命令有效，发布命令者也有被告知当事人的外交人员身分，于是法警便前往执行命令，但就当法警要执行命令时，当事人突然激动起来，不仅拒绝配合，还打了1名员警脸部。

警方准备逮捕这名女子时，女子抗拒，咬了另1名员警。就在那时，警方「为了在场人士安全」用手铐铐住女子，之后法警才得以执行命令，事件到此平息。

警方表示，这名女子当时完全没有抱怨疼痛或受伤，但当天稍晚员警却被医护人员召回，希望员警能在他们医治此人时提供协助。

加蒂诺警方声明指出，魁省检方已被要求评估员警是否该面临刑事调查。

© 2022 AFP