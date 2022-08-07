墨矿灾第3天 救援进入关键时刻

（法新社墨西哥市6日电） 墨西哥北部1处煤矿场3日崩塌至今3天，救援行动进入关键时刻。

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北部科阿韦拉州（Coahuila）政府表示，矿工们进行挖掘作业时敲到了1处充满水的区块，以致坑内淹水；包括6名军方潜水员在内的300多名士兵与其他人员已加入救援工作。

总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上写道：「今天是决定性的1天，因为根据专家的说法，我们将知道潜水员可不可能安全进入。」

科阿韦拉州萨维纳斯（Sabinas）3日传出煤矿场崩塌事故后，有5名工人成功逃离，但此后一直没有找到幸存者。当局抢救重点是从矿井抽水，好让救援人员能安全进入。 罗培兹欧布拉多表示：「抽水设备足够，主要问题是大量的积水。」

根据科阿韦拉州劳工局长佐比（Nazira Zogbi），专家检测到附近矿井流来的水，希望找到确切泄漏位置，以阻止水流入工人受困区。

她说，更强大的抽水设备送抵是可以乐观的原因之一；「已经取得了重大进展，看起来我们会有更好的消息」。

看到矿井里的水从排水管流出，焦急等待3个晚上的家属们燃起了希望。1名受困工人的岳母耶南德兹（Elva Hernande）告诉法新社：「过去两天我们没看到抽水有进展，但现在我们看到大量的水流出来。」

71岁的她补充说：「我们希望他们人在（矿坑）地势较高的地方，但是水太大了…但我们相信上帝。」

科阿韦拉州是墨西哥主要产煤区，多年来发生一连串致命事故，最严重是2006年Pasta de Conchos矿坑爆炸，夺走65条人命。

© 2022 AFP