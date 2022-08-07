欧洲最大札波罗热核电厂遇袭 IAEA署长谴责

（法新社维也纳6日电） 联合国核监督机构负责人今天表示，他对位于乌克兰境内、欧洲最大核能发电厂所在地札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂遭到炮击，感到「震惊」。

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国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）在声明中表示，这次袭击是「一系列越来越令人担忧报告的最新一次」，并强调「核灾难的真正风险可能威胁到乌克兰及其他地区的公众健康和环境」。

札波罗热核电厂运营商今天稍早表示，昨天的炮击「严重破坏」了1个含有氮气和氧气的站与1个「附属建物」。

乌克兰和俄罗斯互控对方发动这场攻击。

葛罗西表示，「我谴责在电厂内或附近发生的任何暴力行为」或针对其员工的行为，「危害电厂安全的军事行动」是「完全不可接受的，必须不惜一切代价避免」。

葛罗西还重申他愿「率领原子能机构安全、安保和保障专家任务团」前往札波罗热核电厂。

到目前为止，乌克兰拒绝联合国这种任务团造访的想法，乌克兰说，这会让俄罗斯在该处的存在合法化。

俄军入侵乌克兰之初就占领了扎波罗热核电厂。

但葛罗西坚称「不会放弃」，「我将继续推动并再次推动，让国际原子能总署这个任务团成行」。他承认，这需要「乌克兰和俄罗斯的合作、理解和推动」。

© 2022 AFP