肯亚总统选举竞选活动结束 假消息战役未停

（法新社肯亚首都奈洛比7日电） 肯亚总统大选9日登场，目前竞选活动已正式结束，但专家表示，网路上无情且危险的假消息仍在流传，网军还在藉由分享假消息来诋毁竞争对手。

广告 继续浏览后续

曼辛（Benedict Manzin）是总部设在英国的情报公司Sibylline的撒哈拉以南非洲分析家，他表示，在大选中位居领先地位的副总统鲁托（William Ruto）、政界老将欧丁嘉（Raila Odinga）阵营都发布了数10则贴文，宣称他们的对手参与「投票舞弊阴谋」。

曼辛告诉法新社：「我们越来越常看到假消息，试图将选举结果塑造成是非法的，大肆宣称对手唯有藉舞弊的方式才可能胜选，并称对手试图偷走选举。」

举例来说，鲁托竞选团队一名策士指责欧丁嘉团队试图操纵选举，因为77岁的欧丁嘉敦促选举委员会别用数位选民登录系统，改采人工作业的方式。

在此同时，一名亲欧丁嘉的部落客推文，宣称鲁托试图偷走选举的胜利，并分享一个不相关的影片连结，内容是一名政治人物讨论一桩旧丑闻。

内华达大学（University of Nevada）钻研假讯息的研究员布兰肯西普（Mary Blankenship）表示，散布毫无根据的舞弊指控，可能会造成真正的伤害，尤其是在过去曾于选后出现暴力事件的国家。

布兰肯西普告诉法新社，这为候选人提供一个诋毁选举结果的方式，可能会导致动荡。

她将此事与2020年的美国总统大选做了连结，当年时任美国总统川普声称大选有舞弊情形，美国国会大厦随后遭到他的支持者袭击。

在2007年竞争激烈的选举后，肯亚有超过1100人因为不同族群间出于政治动机的冲突而丧命。

10年后，在2017年的总统大选结束之际所发生的抗议活动，遭到肯亚警方镇压，造成数十人丧生，选举结果则被最高法院认定「有违规和非法行为」而作废。

© 2022 AFP