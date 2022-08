英国记者遇害 巴西警方逮5新犯嫌

(法新社里约热内卢6日电) 英国记者菲力普斯和原住民专家白瑞拉遇害的命案,巴西警方今天表示,他们又逮捕了5名新嫌犯。

广告 继续浏览后续

巴西警方表示,他们今天针对英国记者菲力普斯和原住民专家白瑞拉的双命案又逮捕了5名新嫌犯,说目前被拘留的9人都参加了同个非法捕鱼组织。

警察表示,有「强烈迹象」显示,之前羁押的4嫌当中,有1人是称做「哥伦比亚」(Colombia)的毒贩,是「一个在野猪谷(Vale do Javari)地区从事非法捕鱼的武装犯罪组织的首领及金主」。

57岁的菲力普斯(Dom Phillips)和41岁的国家原住民基金会(Funai)工作人员白瑞拉(Bruno Pereira),6月5日在前往野猪谷原住民领地边界后失踪,数天后证实遇害。野猪谷是巴西紧邻秘鲁、哥伦比亚的一片偏远、广阔森林,当地非法捕鱼、采矿、滥垦及运毒的情况正急速增加。

白瑞拉一直极力阻止野猪谷原住民保留区非法捕鱼的情况,这个地区比奥地利还大,是全球不与外界接触部落最集中的地区。

菲力普斯是替「卫报」(The Guardian)、「纽约时报」(The New York Times)等平面媒体撰稿的自由记者,当时他和白瑞拉同行,替自己正在写的书「如何拯救亚马逊」(How to Save the Amazon)做研究。

与白瑞拉共事的原住民领袖直指名为「哥伦比亚」的毒贩下令杀害白瑞拉,以报复白瑞拉组织原住民巡逻队、没收非法捕捞的渔获。

警方表示,毒贩「哥伦比亚」是哥伦比亚公民,所率领的组织「负责出口大批渔获至邻国」。

警方表示,而最新逮捕的5人中,有3人与本案第一个落网、昵称「佩拉多」(Pelado)的嫌疑人有亲戚关系。新落网的5人涉嫌帮「佩拉多」将菲力普斯和白瑞拉遗体藏在灌木丛中。

© 2022 AFP