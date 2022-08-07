象牙海岸总统宣布特赦 前总统免除20年牢狱之灾

（法新社象牙海岸阿必尚6日电） 象牙海岸总统乌阿塔哈今天宣布，特赦在政治动荡期间涉嫌不法而在2018年被定罪、面临20年牢狱之灾的前总统巴波。

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乌阿塔哈（Alassane Ouattara）在纪念象牙海岸独立62周年的演说中说：「为了强化社会的凝聚力，我已签署总统特赦令。」

乌阿塔哈表示，他要求将巴波（Laurent Gbagbo）的户头解冻，并支付他的终身俸。

乌阿塔哈还称，他也签署了一项命令，有条件地释放巴波最亲近的两名手下，即前海军总司令福西诺克斯（Vagba Faussignaux）和一个重要宪兵单位的前指挥官阿贝西（Jean-Noel Abehi）。他们两人都因在选后动乱中所扮演的角色而被定罪。

巴波被控在2011年内战时期犯下战争罪，但国际刑事法院（International Criminal Court, ICC）判他无罪。象牙海岸由于当时的总统巴波拒绝承认乌阿塔哈在2010年的总统大选中获胜而爆发内战。

巴波被控在冲突期间掠夺西非国家中央银行（Central Bank of West African States, BCEAO），象牙海岸法院在2018年的缺席审判中，判他20年徒刑。

在国际刑事法院宣告巴波无罪后，他于2021年结束流亡回到象牙海岸，并成立新的政党；即便他曾表示想要终身从政，但他从那时候起就一直保持低调。

巴波回象牙海岸后，当局无意依照2018年的定罪将他关进大牢。

© 2022 AFP