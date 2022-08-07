降低通膨法案 美国会展开辩论

（法新社华盛顿6日电） 上任18个月后，美国总统拜登的社会暨气候改革法案似成功在望：经与自家民主党右派人士达成数项妥协，拜登的招牌法案修正版今天将在国会展开辩论。

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就任总统时承诺做出重大改革的拜登，称这项法案为「改变就业家庭环境」的利器。

这套法案正式名称为「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），包含提出3700亿美元用在深具雄心的气候目标，并提出640亿美元用在医疗保健。

这将使得降低通膨法案成为美国史上对洁净能源投入的最大一笔投资，拜登称其「深具历史意义」。

为了让他们的气候倡议赢得支持，民主党人士提出风能、太阳能、核能的业者与消费者可抵减税额，来增加这套法案的吸引力。

然而，这套法案同时替美国国内一些最糟糕的污染者提供数十亿美元的租税减免，以协助他们转型至较为洁净的能源。这一举措为民主党内进步派所诟病，但大多数都接受，认为这是必要之恶。

此外，这项法案也因应了药品价格高得离谱的问题，例如胰岛素等，试图缓解美国医疗保健方面存在的巨大不平等。

例如说，法案中一大重要改革要求，若某些药品价格升幅快过通膨，制药商必须提供退现。

且联邦医疗保险（Medicare）将首度被赋予权限，可直接与这些药商协商某些药品的价格。

美国部分药物价格可以是其他富裕国家的十倍，这一点是拜登阵营所念兹在兹的。

降低通膨法案同时意在降低联邦赤字，而当中利用的手段就是对获利超过10亿美元的企业徵收至少15%的企业税。

© 2022 AFP