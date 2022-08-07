RCEP带红利 中国前7月外贸总值年增10.4%

（法新社北京7日电） 中国海关总署公布，今年前7个月外贸进出口总值达人民币23.6兆元（约等于新台币103.84兆元），年增长10.4%；官方表示，RCEP红利浮现，前7个月与RCEP成员国进出口值年增长7.5%。

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中国海关总署公布，今年前7个月，中国外贸进出口总值为23.6兆元，年增长10.4%。出口13.37兆元，年增长14.7%；进口10.23兆元，年增长5.3%。

海关总署统计资料显示，今年前7个月，中国对东协、欧盟、美国分别进出口值为3.53兆元、3.23兆元和2.93兆元，年增率分别为3.2%、8.9%和11.8%。东协持续为中国第一大贸易伙伴，占中国外贸总值15%。

官方认为，在今年元旦起生效的区域全面经济伙伴协定（RCEP），带来红利浮现，今年前7个月与RCEP成员国进出口总值年增7.5%，贸易红利持续释放，中国不少外贸企业受惠于RCEP生效带来的关税优惠、通关简化、贸易投资便利化等红利。

海关总署统计分析司长李魁文表示，中国对RCEP贸易伙伴7月单月进出口值1.17兆元，年增18.8%，拉动整体进出口成长5.6个百分点。RCEP正式生效实施后，深化区域经济互联互通和贸易投资合作，为地区经济复苏和发展提供了新动能。

海关总署统计资料指出，今年前7个月，中国与一带一路沿线国家进出口值年增长19.8%；与RCEP其他14个成员国年增长7.5%。

中国有进出口实绩的外贸企业数量在今年前7个月为52.6万家，年增长5.8%。其中，民营企业进出口值为11.8兆元，年增长15.3%，占中国外贸总值50%，较去年同期提升2.1个百分点。

© 2022 AFP