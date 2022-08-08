两年对逾600儿少脱衣搜身 伦敦警方挨批执法过当

（法新社伦敦8日电） 根据今天公布的最新资料，引发非议的英国伦敦警察在2018到2020年曾对600多名儿童及少年执行脱衣搜身，其中大部分是非裔男孩。

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英格兰儿少事务专员迪苏沙（Rachel de Souza）表示，伦敦都会区警察局（MPS）的这些资料让她「极度震惊」。

伦敦都会区警察局是英国最大的警察局，今年3月不得不为所谓的「Child Q案」道歉，4名警察也因涉严重不当行为面临调查。

Child Q指的是1名15岁非裔女学生，2020年间遭警错认是持有大麻的嫌疑人，被逼脱衣搜身。

英国广播公司（BBC）今年3月报导，当时女警明知女学生月经来了仍强迫她拿下卫生棉、露出私密部位接受检查。搜身期间老师待在室外，现场没有其他成年人，也没有通知女学生的父母，警方最后并未搜出任何违禁品。消息一出引发民众愤怒抗议。

迪苏沙揭露的数据显示，23%类似案件都没有洽当的成年人在场。2018年到2020年间，共有650名10岁到17岁的未成年人被伦敦都会区警察局的警察脱衣搜身，其中超过95%是男孩，而且根据警方描述，这650人中有58%是非裔。

迪苏沙「极度关切」这类事件呈现的种族失衡现象，还说伦敦都会区警察局在「儿少保护」方面或许存有更广泛的系统性问题，Child Q仅是其中一环。

她说，儿少脱衣搜身次数一年比一年高，显示每一年都有为数众多的儿少「遭受这种侵入性和创伤性的做法」。

针对迪苏沙的调查结果，伦敦都会区警察局表示局内早已开始做出变革，确保警方以「适当」且「尊重」的方式处理未成年人的侵入性检查。

伦敦都会区警察局承认，部分儿少可能是遭黑帮和毒犯「剥削的弱势受害者」。

© 2022 AFP