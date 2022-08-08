俄乌战争炸核电厂 联合国秘书长：宛如自杀

（法新社东京8日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天针对乌克兰南部札波罗热核电厂附近遭炮击一事提出警告，称任何对核电厂的攻击都像是一种自杀的行为。

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欧洲最大核电站札波罗热（Zaporizhzhia）电厂近日遭炮击，俄乌互控对方所为；当地在俄罗斯2月底入侵乌克兰不久后旋即沦入俄方手中。

5日核电厂附近的战事让联合国辖下的国际原子能总署（IAEA）忧心，并警告恐导致「货真价实的核灾风险」。

在日本东京的记者会上，古特瑞斯（Antonio Guterres）谴责这类攻击，但未说哪一方该为此负责。

他说：「我们支持国际原子能总署为创造电厂稳定环境所作的努力。任何对核电厂的攻击都是自取灭亡，我希望这样的攻击能停止，与此同时，我也盼国际原子能总署能进入札波罗热核电厂。」

古特瑞斯周末才刚抵达日本广岛，为广岛原爆77周年发表演说。他6日在广岛警告「人类正在玩一把已上膛的枪」，因为从乌克兰到中东、朝鲜半岛，核灾可能在全球扩散。

此外古特瑞斯今天也被问及中国在台湾周边大规模军演以报复美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台一事。他说联合国将「遵守联合国大会决议，即所谓一中政策」。

古特瑞斯说：「我们都希望联大决议能与和平环境相映」，呼吁以平常心看待与克制，促成极其重要的降温紧张。

© 2022 AFP