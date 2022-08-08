北韩宣称清零 最高人民会议将罕见开会讨论防疫政策

（法新社首尔8日电） 北韩中央通信社今天报导，北韩将在未来几周内举行两场重要会议，其中一场将检视国内的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫政策。

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根据报导，北韩宛如橡皮图章的最高人民会议（Supreme People's Assembly）将于9月7日召开会议，讨论乡村发展与组织事务的相关法律。

此外，北韩也决定在8月上旬针对紧急防疫检讨召开一场全国会议，「以确认新的政策方向」。北韩宣称自7月底以来便未新增确诊病例

平壤当局上周表示，所有发烧的患者都已康复，代表北韩5月中旬承认爆发疫情以来，境内第一波COVID-19疫情已经结束。

北韩从未证实国内染疫人数，仅表示约477万名发烧患者已完全康复，自4月底以来有74人病殁。

北韩国会鲜少召开会议，扮演的角色通常是批准强大的劳动党（Workers' Party）对各议题所作的决定。

在北韩最高人民会议常务委员会于周末举行的会议上，与会者批准与医药相关的法律，以建立一套「严格制度」来推动公共卫生等议题。

北韩中央通信社（KCNA）提到，会中讨论的其他事项包括修改航太发展法，「以进一步合法化这个领域的活动」，并通过「自卫法」以建立北韩所谓的「全民自卫系统」来保护人民的生命与财产。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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