哥伦比亚首位左翼总统上任

（法新社波哥大7日电） 哥伦比亚前游击队员和前市长裴卓（Gustavo Petro）今天在哥国首都波哥大数十万人面前宣誓就职，成为哥伦比亚有史以来第一位左翼总统。

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今年62岁的裴卓将接替极不受人民欢迎的杜克（Ivan Duque）成为哥伦比亚新总统，并计划在这个经济不平等和毒品暴力猖獗的国家进行深刻改革。

裴卓在今年6月的总统大选历经一番苦战，终把长期由保守精英统治的哥伦比亚带进了拉丁美洲不断扩大的左翼阵营。

数十万人今天齐聚波哥大波利瓦广场（Bolivar Plaza）参加总统就职典礼，裴卓在大批支持者面前说，「我对上天发誓并向人民保证，我将忠实地执行哥伦比亚的宪法和法律」。

裴卓在就职演说中呼吁哥伦比亚武装团体「放下武器」，并接受以法律利益「换取和平」。裴卓在4年任期间，料将获得左翼为多数的国会支持。

裴卓也将矛头对准哥伦比亚数十年来打击毒品的成果，他说：「现在是时候制定一项新的国际公约，承认扫毒战争已经宣告失败」。

他还呼吁建立一个国际基金，来帮助饱受森林砍伐所苦的哥伦比亚亚马逊地区。

在竞选期间，裴卓承诺提高对富人的税收，投资医疗保健和教育，进行警政改革。哥伦比亚在去年爆发反社会不公的抗议活动，遭到警方残酷镇压，受到国际谴责。

裴卓也矢言要暂停石油探勘，提高清洁能源，并重新启动与委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府的外交和商业关系。哥伦比亚在2019年暂停与委内瑞拉的外交关系。

马杜洛祝贺裴卓就任哥国总统，并在一段影片中说，「我向哥伦比亚人民和裴卓总统伸出友谊之手，以两国人民之间相互尊重与爱为基础，重建兄弟情谊」。

即将离任的现任总统杜克并未邀请委内瑞拉领导人出席就职典礼；杜克的办公室负责监督相关筹备工作。

© 2022 AFP