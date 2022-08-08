新墨西哥州连续有穆斯林遇害 拜登谴责

（法新社新墨西哥州阿尔伯克基7日电） 短短10天内，新墨西哥州阿尔伯克基（Albuquerque）先后发生3起穆斯林男性遭杀害的事件，总统拜登发声谴责。

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除了近日的3起命案，2021年11月也曾发生来自阿富汗、62岁的穆斯林阿玛迪（Mohammad Ahmadi）遇害事件，执法人员认为4案可能互有关连。

包括去年11月的第一个受害者在内，所有命案的受害人均为男性，是巴基斯坦或阿富汗后裔，也都以阿尔伯克基为家。

近10天发生的这3起命案，3名受害者都属于同一个清真寺。8月5日命案的受害人身分尚未公布；8月1日命案受害人是27岁的巴基斯坦移民穆罕默德．胡笙（Muhammed Afzaal Hussain）；7月26日命案死者是41岁的阿富汗后裔阿富塔布．胡笙（Aftab Hussein）。

总统拜登今天在微网志推特（Twitter）发文说：「阿尔伯克基发生的4名穆斯林男性命案让我又悲又怒。」

「静待完整调查的同时，我为受害者及其家属祷告。我的政府坚定与穆斯林社群站在一起。美国绝不容许这类仇恨攻击事件。」

© 2022 AFP