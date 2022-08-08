精障男大闹索罗门二战纪念活动 日自卫队成员受伤

（法新社荷尼阿拉8日电） 一名据称「患有精神疾病」的男子今天在索罗门群岛一场二战纪念仪式上大闹，造成一名日本海上自卫队成员受伤，这名滋事男子随即遭到现场军人和旁观群众制伏。

广告 继续浏览后续

法新社报导，现场影片显示，包括美军在内的6名军人试图压制一名在地上挣扎、穿着黄色T恤的蓄胡男子。

目前在索罗门群岛访问的美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）亲自出席这场在首都荷尼阿拉（Honiara）附近血腥山岭（Bloody Ridge）举行、纪念第二次世界大战瓜达卡纳岛战役（Battle of Guadalcanal）80周年的仪式。

日本大使馆一位不愿透露姓名的官员说，伤者是日本海上自卫队护卫舰「雾雨号」（DD-104）上的一名27岁媒体发言人，该舰为参加区域演训来访索国。 该名官员并未说明事件的细节，仅说救护车抵达现场后已对受伤的日本海上自卫队成员进行急救。 这名日本大使馆官员说，救护车将伤者送往一间饭店，由下榻该饭店的美国医护人员进行诊治；伤者随后被送回船上，确认他的状况「并无大碍」。

攻击事件发生后不久，纪念活动主办单位索罗门群岛文化和旅游部在仪式上向日本官员正式道歉。

文化和旅游部常务次长西沃罗（Barney Sivoro）表示：「我们知道这起事件并非针对任何特定的日本人…我想在此强调，这是单一意外事件，根据我们掌握的讯息，滋事者是一名患有精神疾病的人。」 西沃罗说，该名黄衣男子已被警方「当场」逮捕，并将依法处置，「政府及人民都对今天发生的事情感到非常抱歉」。

© 2022 AFP