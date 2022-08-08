美参院通过降低通膨法案

（法新社华盛顿7日电） 经过18个月的艰苦谈判和整晚马拉松辩论，美国联邦参议院今天通过拜登雄心勃勃的气候、税收和医疗保健计画「降低通膨法案」，这是拜登在重要的期中选举前取得的重大胜利。

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民主党参议员全员投下赞成票，且副总统贺锦丽（Kamala Harris）投下同意票，打破民主党与共和党的平手僵局后，民主党人顺利让这项4300亿美元的支出计画在参院过关。

「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）下周将提交联邦众议院，预计也将顺利通过，之后送交拜登签署为法律。

「降低通膨法案」包括3700亿美元用于气候目标，旨在2030年前将温室气体排放量减少40%。这是美国有史以来，对洁净能源最大的一笔投资。法案也提出640亿美元用在医疗保健。

这堪称拜登主要政见的一大胜利，有助美国在面临气候变迁挑战时重拾主导地位。

拜登盛赞法案通过，他强调为此投入诸多心力，并坦言不是每个人都满意结果。

他发出的声明指出：「这让许多人做出妥协，一如平常在做重要的事。众议院应尽快通过法案，我期待签署生效。」

「降低通膨法案」在参院无一共和党议员赞成的情况下过关，保守派议员批评这项法案是浪费开支。

© 2022 AFP