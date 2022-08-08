9日起实施 欧盟减少15%天然气用量

（法新社布鲁塞尔8日电） 欧盟国家同意缩减15%天然气用量，以回应俄罗斯入侵乌克兰引发的能源价格危机，将自9日开始实施。

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欧盟27国成员2周前同意缩减天然气计画，今天公布于欧盟官方行政公报，依规定将于明天生效。

公报写道：「考量到俄罗斯军队入侵乌克兰对天然气供应带来的当前威胁，这项限制措施应立即紧急生效。」

缩减天然气用量，目的是为了即时增加天然气储备，以用于可能会非常艰难的今年冬季。欧洲家户与企业都因为持续飙升的能源价格所苦，并面临俄罗斯天然气减少供应。许多欧盟国家仰赖俄罗斯天然气。

规定指出，从今年8月到明年3月期间，欧盟成员国应该「尽最大努力」减少「至少15%」的天然气用量，基准是过去5年平均用量。

不过，部分欧盟成员国不必严格遵守这项本就号称是自愿性质的规定。仰赖俄罗斯直送天然气的匈牙利就要求豁免。

去年欧盟国家有40%天然气由俄罗斯输入，欧洲经济龙头德国占大宗。

如果欧洲联盟执行委员会（European Commission）发现「严重的天然气供应短缺」，或是出现异常高的天然气需求，可以要求欧盟国家替欧盟发布警告，这将使缩减天然气使用量具有强制性，并限制豁免。

© 2022 AFP